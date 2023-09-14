وزير الاتصالات يبحث تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات آن نويبرجر نائبة مستشار الأمن القومى الأمريكى للتقنيات السيبرانية والناشئة؛ فى العاصمة الأمريكية واشنطن؛ حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح عمرو طلعت خلال اللقاء محاور عمل استراتيجية مصر الرقمية، وجهود الدولة لبناء اقتصاد رقمى قائم ‏على الابتكار وما يتطلبه ذلك من توفير بنية تحتية معلوماتية مؤمنة فى كافة أنحاء الجمهورية، وتبنى للتكنولوجيات الناشئة؛ مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات باستثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية المعلوماتية المحلية والدولية، مع الاهتمام بالأمن السيبرانى واتخاذ اللازم لتأمين البنية التحتية للاتصالات والمعلومات لتوفير البيئة المؤمنة لمختلف القطاعات لتقديم الخدمات الإلكترونية المتكاملة، وذلك فى ضوء الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى.

وأشار عمرو طلعت إلى أن مصر لديها العديد من المزايا التنافسية التى أهلتها لتصبح محط اهتمام الشركات العالمية العاملة فى مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد والخدمات العابرة للحدود؛ لافتا إلى جهود الدولة لتهيئة بيئة تشريعية محفزة للاستثمار ومنها إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

وشهد اللقاء تسليط الضوء على آليات دفع التعاون فى مجالات الأمن السيبراني، والتكنولوجيات الناشئة، وبناء القدرات الرقمية.

كما عقد عمرو طلعت لقاءات مع عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكى؛ حيث اجتمع عمرو طلعت مع بوب لاتا عضو الكونجرس الأمريكى فى لجنة الطاقة والتجارة، ورئيس اللجنة الفرعية للاتصالات والتكنولوجيا؛ تناول اللقاء استعراض أبرز مشروعات التعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وآليات دفع التعاون المشترك فى كافة المجالات ذات الصلة.

كذلك التقى عمرو طلعت دوتش روبارسبرجر عضو الكونجرس الأمريكى والرئيس المشارك فى تجمع أصدقاء مصر فى الكونجرس الأمريكى؛ حيث شهد اللقاء استعراض التطورات التى يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، والمزايا التنافسية التى يحظى بها، وما يضمه من فرص استثمارية متنوعة خاصة فى مجالات مراكز البيانات، والتعهيد، وتصميم وصناعة الإلكترونيات.

كما اجتمع عمرو طلعت مع داريل عيسى عضو الكونجرس الأمريكى ؛ حيث أكد عمرو طلعت خلال اللقاء على عمق العلاقات استراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية؛ معربا عن تطلعه إلى توطيد أواصر التعاون بين البلدين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجذب المزيد من استثمارات الشركات الأمريكية إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.

وفى سياق متصل؛ عقد عمرو طلعت مباحثات حول الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال اجتماع مائدة مستديرة مع عدد من مسئولى الشركات الأمريكية المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية. وذلك بحضور ستيف لوتس المدير التنفيذى لمجلس الأعمال المصرى الأمريكى ونائب رئيس لشئون الشرق الأوسط بغرفة التجارة الأمريكية، هشام فهمى الرئيس التنفيذى لغرفة التجارة الأمريكية فى مصر.

وخلال الاجتماع؛ أكد الدكتور عمرو طلعت حرص الدولة على تهيئة بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار الأجنبى، مشيرا إلى الحوافز المقدمة للشركات العالمية العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهود المبذولة لبناء المهارات الرقمية لتوفير كفاءات شابة تلبى احتياجات هذه الشركات، وتعزيز قدراتها التنافسية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية العالمية.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد هو الأعلى نمواً بين قطاعات الدولة على مدار 5 أعوام متتالية نتيجة لتنفيذ عدد ضخم من المشروعات التى تستهدف تنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحقيق التحول إلى مجتمع رقمى متكامل، وتوطين صناعة الإلكترونيات.

ومن جانبهم؛ أشاد مسئولو الشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى من الحاضرين بالاجتماع بمناخ الأعمال فى مصر.

حضر اللقاءات السفير معتز زهران سفير مصر فى واشنطن، والمهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، والمهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والدكتور يحيى إسماعيل مستشار الوزير لصناعة الالكترونيات، والمهندس ياسر عبدالبارى رئيس برنامج صناعة الإلكترونيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

الجدير بالذكر أن هذه اللقاءات تأتى فى إطار زيارة الدكتور عمرو طلعت للولايات المتحدة الأمريكية والتى تستمر على مدار أربعة أيام، لبحث تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجذب المزيد من الاستثمارات.