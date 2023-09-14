أرسلت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" 5 آلاف طرد غذائي للمناطق المتضررة من الفيضانات في ليبيا، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الاناضول" التركية، اليوم الخميس.

وأفادت "تيكا" في بيان لها، اليوم الخميس، بأن "المساعدات تم تسليمها أمس الأربعاء للهلال الأحمر الليبي من أجل توزيعها على المتضررين اليوم.. وتحتوي الطرود على مواد غذائية إضافة إلى مياه صالحة للشرب".

وفي مراسم أقيمت لتسليم المساعدات، أعرب نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي يوسف بن يوسف عن امتنانهم، مؤكدا أنهم كانوا واثقون من أن تركيا لن تتأخر عن مساعدتهم.

بدوره قال منسق "تيكا" في ليبيا، علي سوها بجناق جيل، في تصريحات لوكالة "الأناضول"، إن الوكالة "ستواصل تقديم الدعم للمتضررين في الأيام القادمة".

وكانت العاصفة "دانيال" ضربت ليبيا يوم الأحد الماضي بعد أن سبق وهبت في اليونان أيضا، وانهار سدان بالقرب من مدينة درنة الليبية الواقعة على ساحل البحر المتوسط والبالغ عدد سكانها نحو 100 ألف نسمة ما تسبب في جرف أحياء بأكملها إلى البحر.

وأفادت بيانات الإدارة في شرق ليبيا بأن الكارثة أودت بحياة أكثر من 5000 شخص، ويصعب تحديد العدد الدقيق للضحايا بشكل مستقل.

وكان عمدة مدينة درنة صرح بأنه يتخوف من وصول عدد القتلى في مدينته وحدها إلى 20 ألف شخص.