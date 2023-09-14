استطلاع: 13% من اليابانيين يرتدون خوذات أثناء ركوب الدراجات

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أظهر استطلاع أجرته وكالة الشرطة الوطنية اليابانية اليوم الخميس، أن نحو 13% من اليابانيين يرتدون خوذات أثناء ركوب الدراجات بعد دخول قانون المرور المعدل الذي يلزم جميع راكبي الدراجات بارتدائها حيز التنفيذ في أبريل الماضي.

وارتفعت النسبة من 4% في استطلاع أجري قبل أبريل الماضي في 13 من أصل 47 محافظة يابانية، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وعلى مستوى المحافظات، سجلت محافظة إهيمه اليابانية أعلى معدل لارتداء الخوذات، بنسبة 59.9%، بحسب آخر استطلاع أجري في يوليو الماضي.

وجاءت محافظة أويتا في المرتبة الثانية بنسبة 46.3%، تليها جونما في المرتبة الثالثة بنسبة 43.8%.

وسجلت محافظة نيجاتا أدنى معدل لارتداء الخوذات، بنسبة 2.4%، تليها أوموري بنسبة 2.5 %، وأكيتا بنسبة 3.5%. وفي تلك المحافظات الشمالية، يبدو أن الأشخاص لا يعتمدون كثيرا على الدراجات لأسباب تتعلق بالطقس والجغرافيا.