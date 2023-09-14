القبض على تشيكيين اثنين بألمانيا بتهمة تهريب لاجئين في ظل ظروف غير إنسانية

ألقت السلطات الألمانية، القبض على مواطنين اثنين من التشيك، بينما كانا يقومان بتهريب مهاجرين في شاحنة، في ظل ظروف غير إنسانية، بحسب ما أورده "راديو براغ" التشيكي، اليوم الخميس.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية الإخبارية على موقعها الإلكتروني، أن شرطة ولاية ساكسونيا الالمانية، عثرت أمس الأول الثلاثاء على 49 لاجئا بينهم 20 طفلا من سوريا وتركيا، في الجزء الخلفي من الشاحنة المسجلة في التشيك، في ظروف غير إنسانية، حيث سجلت درجات الحرارة في ذلك اليوم نحو 30 درجة.

وأوضحت صحيفة "بيلد"، أن الأشخاص كانوا محبوسين في الجزء الخلفي من الشاحنة البيضاء لمدة 12 ساعة، خلال رحلة بدأت على ما يبدو في سلوفينيا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن حياة المهاجرين بدت معرضة للخطر في مثل هذه الظروف داخل الشاحنة.