تنظيم 4250 زيارة منزلية ضمن فعاليات حملة بلدي أمانة في أسوان

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تنظيم 4 آلاف و250 زيارة منزلية استهدفت توعية عدد 25 ألفًا و56 من السيدات والرجال والأطفال داخل 25 قرية ونجع بمركزي إدفو وكوم أمبو.

ووجه بمواصلة التنسيق والتعاون لتوفير أوجه الدعم اللازمة لإنجاح فعاليات هذه الحملة القومية لدعم وتعزيز محاور التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لدى الأهالي في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي داخل مختلف القرى والنجوع، وخصيصًا المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

من جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، أنه تحت رعاية محافظ أسوان، تتواصل على مدار شهرين تنظيم الزيارات المنزلية لحملة "بلدي أمانة" من أجل نشر التوعية المجتمعية بين الأهالي والمواطنين.

ولفت إلى أن الحملة يشارك فيها رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمي ومجموعة من الشباب المتطوعين، علاوة على القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

وأشارت الدكتورة هدى مصطفى، إلى أن حملة "بلدي أمانة" تهدف إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة، بجانب التوعية بالتحديات التي يواجهها المجتمع.