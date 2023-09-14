قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي المهندس هبتامو إيتيفا، إن كلمة «الأخير» الواردة في بيان رئيس الوزراء أبي أحمد، للإعلان عن إتمام الملء الرابع "لا تعني توقف عمليات ملء سد النهضة".



وأوضح إيتيفا، في تصريحات أوردتها وكالة فانا الإثيوبية الرسمية، اليوم، أن عمليات الملء "ستستمر في السنوات القادمة، وستمر المياه عبر المخارج السفلية، بما لا يسبب ضررا لدولتي المصب السودان ومصر".



وأضاف أن "عمليات الملء القادمة لن تمر عبر الممر الأوسط، بعد أن شارفت أعمال البناء في الممر الأوسط على الانتهاء".



والأحد الماضي، أعلن رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، إتمام عملية الملء الرابع "والأخير" لسد النهضة.



- رد الخارجية



ومن جهتها، صفت وزارة الخارجية المصرية هذه الخطوة "الأحادية" بأنها "مخالفة قانونية وانتهاك لإعلان المباديء".



واستؤنفت في القاهرة، يومي ٢٧ و٢٨ أغسطس الماضي، اجتماعات سد النهضة بمشاركة وفود رسمية من الدول الثلاث.



وذكر بيان للمتحدث باسم وزارة الري أن المفاوضات لم تشهد تغيرا في المواقف الإثيوبية.



ومن المقرر أن تنعقد جولة مفاوضات ثانية في أديس أبابا بالنصف الثاني من الشهر الجاري.