انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء نيجيريا

تعرضت شبكة الكهرباء في نيجيريا للانهيار اليوم الخميس، إذ انقطعت الطاقة عن المستهلكين في أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، حسبما قالت شركات الإمداد بالكهرباء.

وعزا وزير الطاقة أديبايو أديبولو الانقطاع إلى نشوب حريق، مشيرا إلى احتوائه اليوم الخميس واستعادة الكهرباء في حوالي نصف البلاد.

وقال إن الكهرباء ستعود إلى الجزء المتبقي قريبا.

وإمدادات الطاقة في نيجيريا الغنية بالنفط غير منتظمة، مع إنتاج يومي يبلغ في المتوسط 4100 ميجاوات، وهو ما يقل كثيرا عن الطلب البالغ 30 ألف ميجاوات.

وتعجز البلاد، التي يبلغ سكانها أكثر من 220 مليون نسمة، عن تغطية الطلب، جزئيا بسبب ضعف الصيانة بمحطات الطاقة، ونقص الاستثمارات. وتتكرر حالات انهيار شبكة الكهرباء، وترجع السلطات ذلك إلى مشاكل فنية.

ويمثل انقطاع الكهرباء بالبلاد اليوم الخميس الأول خلال العام الجاري، بعدما انهارت الشبكة ثماني مرات العام الماضي.

وقامت الكثير من الأسر والشركات بتركيب مولدات كهربائية للتعامل مع انقطاع التيار الكهربائي.