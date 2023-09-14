روسيا تطور صواريخ ومركبات فضائية جديدة

أعلن مركز ماكييف الروسي لصناعات الفضاء، أنه يعمل على تطوير صواريخ ومركبات فضائية جديدة ستستخدم في رحلات القمر والمريخ المستقبلية، تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وقال كبير المصممين في مركز ماكييف، فلاديمير ديغتيار: "من بين أهم الأمور التي يعمل عليها مركزنا حاليا هو تطوير عدة نماذج للصواريخ الفضائية الفائقة الثقل والتي يمكنها التحليق حول القمر مستقبلا، كما نعمل على مشاريع تتعلق بالبرنامج القمري والبعثات المستقبلية إلى المريخ، ومشروع لتطوير مركبات فضائية متعددة الاستخدامات، ومشروع آخر يتعلق برصد الكويكبات والأجرام السماوية التي قد تؤثر على كوكبنا"، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

ويعتبر مركز ماكييف، من أهم المؤسسات الروسية المختصة بتطوير صواريخ الفضاء والصواريخ البالستية.

جدير بالذكر أن روسيا تعمل منذ سنوات على تطوير عدة نماذج من الصواريخ والمركبات التي تستخدمها مستقبلا في رحلاتها إلى القمر والمريخ مثل صواريخ يانيسيي الفائقة الثقل ومركبات أوريول المتعددة الاستخدامات.