السوداني: العراق حريص على تطوير العلاقات مع الإمارات

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صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بأن بلاده منفتحة على الشركات ورجال الأعمال الإماراتيين للعمل داخل العراق.

وجدد السوداني، خلال استقباله وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، "حرص الحكومة في تطوير العلاقات مع الإمارات بجميع المجالات، ولاسيما المتعلق منها بالجانب الاقتصادي والاستثماري والتنموي".

وأكد السوداني على "انتهاج الحكومة سياسة التكامل الاقتصادي مع الدولة والصديقة ، كونها تمثل المدخل الأساس للاستقرار في المنطقة".

بدوره، أشار الوزير الإماراتي إلى دعم بلاده لمشاريع التنمية والاستثمار في العراق والرغبة الجادة للمشاركة في مشروع طريق التنمية الحيوي لما له من أهمية على جميع دول المنطقة.

حسب بيان للحكومة العراقية، شهد اللقاء التباحث في سبل التعاون، وتعزيز مجالات الشراكة بين العراق والإمارات العربية المتحدة.