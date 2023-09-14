تنطلق الحلقة الأولى من برنامج "بيت مراد" في الثامنة والنصف من مساء الجمعة 15 سبتمبر الجاري على قناة ON، وهو برنامج ثقافي، يقدمه الكاتب أحمد مراد.

وتظهر معه في الحلقات ابنته "فاتيما"، حيث تقوم بمناقشة بعض الكتب التي أثرت في تكوينها، ليتم ترشيحها لأبناء جيلها من المراهقين.

وبرنامج "بيت مراد" هو برنامج ثقافي يعتمد على المواقف الدرامية التي تجمع بين أحمد مراد، وفاتيما داخل منزلهما، وستؤدي هذه المواقف الدرامية إلى استعراض ومناقشة مجموعة من الكتب، يكون محتواها متعلق بالأحداث التي تدور داخل الحلقات، ليتم ترشيحها للمشاهدين بشكل غير مباشر، من خلال وجهة نظر الأب "مراد" الذي يمتلك العديد من خبرات الحياة، وكذلك ابنته "فاتيما" التي تطمح لتحقيق ذاتها، وتكوين شخصيتها المستقلة.

وسيركز البرنامج على مجموعة من أهم القضايا التي تهم المشاهدين مثل مشاكل المراهقين، الحب والعلاقات، المشاكل النفسية، المستقبل المجهول، الذكاء الاصطناعي، اختلافات وجهات النظر بين الأجيال، كيفية التغلب على المخاوف، علاقة الإنسان بالحيوان، وغيرها من الموضوعات المهمة.

