تركيا والإمارات تبحثان الاستثمار في مجال النقل

بحث وزير المواصلات والبنى التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، في اتصال هاتفي اليوم الخميس مع وزير الاستثمار الإماراتي، محمد حسن السويدي، الاستثمار في مجال النقل بتركيا، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الاناضول التركية.

قالت وزارة المواصلات والبنى التحتية التركية في بيان لها اليوم إن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن الاستثمار في مجال النقل بتركيا، وتأثيره على النقل الدولي، وبحث الوزيران التعاون المحتمل في استثمارات النقل وسياسات النقل متعددة الأطراف والمشاريع المهمة لممرات النقل.

وذكر البيان أن أنقرة تدعم العديد من المبادرات التي تهدف إلى تطوير ممرات النقل الإقليمية بحكم موقعها الاستراتيجي بين القارات.

ومن المقرر أن يزور الوزير الإماراتي زيارة إلى تركيا في الأيام المقبلة لبحث التعاون والاستثمارات في تركيا.