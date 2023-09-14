مصطفى بكري: ادعاءات الإسرائيليين تؤكد تضليل أشرف مروان لهم في حرب أكتوبر

علق الإعلامي مصطفى بكري، على الإعلان عن عمل فيلم وثائقي يتناول قصة حياة رئيسة وزراء إسرائيل جولدا مائيير، وتسليط الضوء على دور أشرف مروان في إمداد الإسرائيليين بمعلومات مهمة قبل حرب أكتوبر 73.

وأوضح خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس، أن رجل الأعمال المصري أشرف مروان، كان يمد الجانب الإسرائيلي بمعلومات مضللة أفادت الخطة المصرية، وكان من ضمن خطة الخداع الاستراتيجي لحرب أكتوبر التي سقطت فيها إسرائيل بجدارة، ويقف خلف ذلك الرئيس الراحل أنور السادات.

وذكر أن «مروان» نقل لإسرائيل وقاداتها بأن الحرب ستبدأ في السادسة مساءً يوم السادس من أكتوبر 73، بدلا من الثانية ظهرا، لافتا إلى أن إسرائيل ما زالت تستعمل هذا الملف منذ خمسين عاما، لكنه أصبح ملفا مستهلكا ولا يوجد أية شهادات حقيقية تدين أشرف مروان.

وذكر أنه أيا كان المبررات والادعاءات، هذه الأحاديث تؤكد أن مروان ضللهم وخدم مصلحة وأمن مصر، مشددا على أن جميع القادة والجهات المعنية في مصر، تشيد بوطنية أشرف مروان.

ونوه بأن هناك حديثا لعقيد إسرائيلي متقاعد، ظهر في مقطع فيديو يكذب ادعاءات بلاده ويعترف بأنه استطاع خدعة إسرائيل.



