فون دير لاين تدشن أول سفينة حاويات في العالم تعمل بالميثانول الأخضر

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دشنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أول سفينة شحن في العالم تعمل بالميثانول الأخضر.

ويطلق على السفينة، التي تمتلكها شركة ميرسك الدنماركية للشحن، لاورا ميرسك.

ويعود هذا الاسم لأول سفينة تعمل بالبخار تصنعها الشركة، حيث أطلق عليها القبطان بيتر ميرسك مولر" لاورا" في نهاية القرن التاسع عشر.

وقالت فون دير لاين في الاحتفال الذي أقيم في الميناء: "الرواد أمثالكم هم من يشكلون اقتصاد المستقبل".

ويشار إلى أن الميثانول الأخضر يعد وقودا يتم إنتاجه باستخدام الطاقة المتجددة بدلا من الوقود الأحفوري.

وأضافت: "هذا الحدث ذو أهمية ليس فقط لأوروبا ولكن للعالم بأكمله".

وتعد السفينة، التي يبلغ طولها 172 مترا، أول سفينة شحن في العالم تعمل بالميثانول الأخضر.

وجرى تصنيعها في كوريا الجنوبية، ويمكن أن تبحر لمسافة 11 ألف كيلومتر بخزان واحد من الميثانول الأخضر.