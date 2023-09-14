تايوان تصف خطة الصين لتطوير المضيق بأنها مجرد أمنيات

تعتبر محاولة بكين اللجوء إلى المعاملة المتساوية والمنافع الاقتصادية كغطاء لجذب الشعب التايواني والشركات التايوانية إلى الصين من أجل الاندماج في أنظمتها ولوائحها، وقبول قيادة الحزب الشيوعي الصيني هي "مجرد أمنيات"، بحسب ما ورد في بيان صادر عن مجلس شؤون البر الرئيسي الصيني بتايوان.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس، بأن خطة الصين تسعى إلى محاولة جذب الأموال التايوانية والمواهب الموجودة هناك؛ لتعزيز اقتصادها الداخلي بينما تواجه بكين ضعف الاقتصاد والاستهلاك وارتفاع معدل البطالة بين الشباب.

وفي حال لم تتمكن الصين من تحسين مشاكلها الاقتصادية الداخلية بطريقة فعالة، فإن الإجراءات ذات الصلة لتكامل تايوان وتقديم الفائدة لها، تعتبر غير واقعية.

وجاء في البيان أنه يجب على الصين أن تعترف بالاختلافات في الأنظمة، وأساليب الحياة، والقيم عبر المضيق، ويتعين على الصين احترام إصرار الشعب التايواني على الحرية والديمقراطية والكرامة.