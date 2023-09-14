حركة حرية المرأة الإيرانية تحصل على جائزة M100 الإعلامية الألمانية

من المقرر أن يجري اليوم الخميس، تكريم حركة المرأة والحياة والحرية الإيرانية، بجائزة "إم 100" للإعلام في مدينة بوتسدام الألمانية.

وبحسب المنظمين، فإن الجائزة تحتفي بالنساء والفتيات الشجاعات - وأيضا بالرجال - الذين يحتجون ضد أعمال القمع، ويكافحون من أجل الحرية ويدافعون عن حقوق الإنسان في بلادهم.

ومن المقرر أن تتسلم الجائزة بالنيابة عن الفائزين، الناشطة الإيرانية المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة شيما بابائي، التي تعيش في المنفى ببلجيكا منذ عام 2020.

ومن ناحية، من المقرر أن تلقي رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، كلمة بمناسبة الحدث.

ومن المتوقع أن تحضر الممثلة الألمانية الإيرانية، ياسمين طباطبائي، حفل توزيع الجوائز.

ومن بين الفائزين السابقين وزير الخارجية الألماني السابق هانز ديتريش جينشر، والمعارض الروسي أليكسي نافالني، والشعب الأوكراني.

جدير بالذكر أن بعد غد السبت سيوافق الذكرى السنوية الأولى لوفاة الشابة الإيرانية الكردية، جينا مهسا أميني، التي تسببت وفاتها في إطلاق أخطر احتجاجات واسعة النطاق في الشوارع الإيرانية منذ عقود، في خريف عام 2022.