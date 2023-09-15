ناشد وزير الداخلية الليبي، عصام بوزريبة، المجتمع الدولي، إرسال فرق الإنقاذ البحرية المجهزة لدعم جهود إغاثة وانتشال الضحايا من البحر، قائلا: «نطالب الدول بمد يد العون فيما يتعلق بفرق الإنقاذ البحرية المدربة؛ للبحث عن الضحايا لأن الأعداد المستخرجة ضئيلة مقارنة بأرقام الضحايا الذين لا يزالون في المياه».

ووصف خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة قناة «الحدث» مساء الخميس، الوضع بمدن شرق ليبيا بالكارثي وغير المتوقع، سائلا الله أن يتقبل الضحايا قبولا حسنا ويتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، موضحا أن آخر الإحصائيات الرسمية لإجمالي أعداد الوفيات بلغت 2958 ضحية حتى ظهر الخميس.

وأشار إلى تلقي الوزارة نحو 2840 بلاغا عن مفقودين على مدار الـ 24 ساعة الماضية، لافتا إلى احتمالية إعلان مدن الشرق الليبي منطقة موبوءة؛ نتيجة تحلل الجثث تحت الطين، موضحا أن القرار يتوقف على موقف وزارة الصحة والجهات المسئولة.

وأكد أن الآمال بشأن الوصول إلى ناجيين عالقين تحت الأنقاض لا تزال منعقدة وإن كانت بنسبة ضئيلة للغاية، مشيرا إلى اتخاذ مجلس الوزراء خلال اجتماع الأمس التدابير الاحترازية؛ لإبعاد سكان الأحياء القريبة من المناطق المنكوبة؛ لمنع انتشار الأمراض والأوبئة من المناطق المتضررة بالفيضانات.

ولفت إلى توصيل خدمة التيار الكهربائي لبعض الأحياء والمناطق، مشيرا إلى استمرار عمل الأجهزة على مدار الـ 24 لتوصيل الخدمة إلى باقي أجزاء المناطق المتضررة، لافتا إلى مصرع العديد من قوات الأمن أثناء إطلاق صافرات التحذير ليل الكارثة لحث المواطنين على الخروج من المنازل.

وأشار إلى عدم توقع الجهات المسئولة؛ وقوع الكارثة وانهيار السدود، قائلا: «لم نتوقع حدوث انهيار السدود كانت التوقعات عاصفة وكميات من الأمطار، لم نكن على يقين بانهيار السدود».

وتابع: «عندما شاهدنا امتلاء السد، قوات الأمن أطلقت صافرات إنذار لإبلاغ السكان؛ بالخروج من المنازل لكن الانهيار كان في ساعة متأخرة من الليل، ولم يكن الوقت كافيا فالسيول جاءت من بعيد من الجهة الصحراوية جهة سد درنة».