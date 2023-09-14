سلاح الجو الألماني يرسل مساعدات عينية تابعة لوكالة الإغاثة الفنية إلى ليبيا

يعتزم سلاح الجو الألماني نقل مساعدات عينية تابعة للوكالة الاتحادية للإغاثة التقنية "تي إتش دبليو" إلى مناطق الفيضان في ليبيا، انطلاقا من القاعدة الجوية الموجودة في مدينة فونستورف بولاية سكسونيا السفلى.

وأعلن سلاح الجو الألماني أن من المنتظر انطلاق طائرتي نقل اليوم الخميس، وعلى متنهما مواد تتكون من فُرُش وخيام وأغطية وأَسِرَّة خلوية ومولدات.

وأضاف سلاح الجو، أن الحكومة الألمانية تعهدت بتقديم مساعدات عاجلة بعد طلب مساعدة دولي قدمته ليبيا إلى الاتحاد الأوروبي، وأشار سلاح الجو إلى أنه يعتزم تقديم معلومات مفصلة عن هذه المساعدات في المطار قبل انطلاق الطائرتين.

كانت وكالة الإغاثة التقنية أعلنت في وقت سابق أنه تم تحميل مواد إغاثة على مدار يوم أمس الأربعاء في مراكز لوجستية تابعة لها في بافاريا وبادن-فورتمبرج.

وأفادت تصريحات لمتحدث بأن ثماني شاحنات أخذت طريقها مساء أمس متجهة إلى قاعدة فونستورف القريبة من مدينة هانوفر.

وكانت العاصفة دانيال ضربت ليبيا يوم الأحد، الماضي بعد أن سبق وهبت في اليونان أيضا، وانهار سدان بالقرب من مدينة درنة الليبية الواقعة على ساحل البحر المتوسط والبالغ عدد سكانها نحو 100 ألف نسمة ما تسبب في جرف أحياء بأكملها إلى البحر.

وأفادت بيانات الإدارة في شرق ليبيا بأن الكارثة أودت بحياة أكثر من 5000 شخص، ويصعب تحديد العدد الدقيق للضحايا بشكل مستقل.

وكان عمدة مدينة درنة صرح بأنه يتخوف من وصول عدد القتلى في مدينته وحدها إلى 20 ألف شخص.