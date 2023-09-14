جامعة عين شمس تحصد المراكز الأولى بأسبوع شباب الجامعات

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ختام فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر بجامعة حلوان، والذي عُقد خلال الفترة من 8 وحتى 14 سبتمبر الجاري، برعاية د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحت شعار "الجمهورية الجديدة حلم وطن"، بحضور د. السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، ولفيف من رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة ونواب رؤساء الجامعات وممثلي الجامعات المُشاركة والطلاب من مختلف الجامعات والمعاهد.

تحت رعاية الأستاذة الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حصل وفد جامعة عين شمس المشارك بأسبوع شباب الجامعات الثالث عشر في جامعة حلوان، على المستوى الأول فى جميع الدروع.

وكانت مجالات المنافسة كما يلي: «الدين للحياة - التطبيقات العلمية و البيئية - الفنون و الآداب - الاقتصاد و المواطنة - التطلع للقيادة - مهارات الحياة - الكرنفال - الخدمة العامة و تنمية المجتمع - التقاليد و الفنون الكشفية - الصحة و الرياضة - القيم و الإتجاهات الكشفية».

وعلي جانب آخر، اختتمت فعاليات أسبوع شباب الجامعات، بعدما شهد منافسة قوية على أعلى مستوى، في العديد من المجالات ولا سيما مجال الجوالة والخدمة العامة حيث حصدت جوالة جامعة عين شمس المركز الاول في جميع الدروع.

وشهد الأسبوع مشاركة فعالة لـ 3500 من 44 جامعة مصرية اجتمعوا بهدف واحد وهو حب مصر ودعم شباب مصر.