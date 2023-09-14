- العلماء حذروا منذ 25 عاما من حدوث ظواهر جامحة في أعقاب تغيرات النظم البيئية الحادة

- مصر أنفقت نحو 750 مليون دولار لإنشاء حواجز الكتل الخرسانية بفعل تآكل الشواطئ

قال الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إن ظاهرة تيارات البحر الجامحة التي ظهر أثرها في العاصفة دانيال التي اجتاحت مدن شرق ليبيا الأحد الماضي؛ أحد نتائج الزلزال الذي شهدته المغرب منذ أيام.

وتابع خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر شاشة «الحياة» مساء الخميس: «ما حدث في ليبيا؛ نتيجة للمغرب، ليس معنى عدم حدوث شيء في تونس والجزائر؛ أنه لم يحدث شيء هناك، لكن هناك زلازل ترصد تحدث تحت مستوى سطح البحر قد لا يشعر بها السكان».

وأوضح أن زلزال المغرب المدمر يعد من أعنف الزلازل التي شهدتها القارة الإفريقية منذ أكثر من 200 عام، معقبا: «لازم نربط ما حدث في تركيا بما حدث في المغرب من جفاف وأعاصير أو زلزال كلها ظواهر تغير مناخ جامحة تمحي ما أمامها».

وأشار إلى تحذير العلماء منذ نحو 25 عاما من حدوث ظواهر جامحة في أعقاب تغيرات النظم البيئية الحادة والتي بدت ظاهرة أمام العيان في اختفاء فصلي الربيع والخريف، وتخلل فصل الشتاء موجات دافئة والعكس بفصل الصيف، مستشهدا على ذلك بتساقط ثمار محصول المانجو بمدينة الإسماعيلية؛ نتيجة تعرضه لموجات البرد أثناء فصل الصيف بسبب اضطراب المناخ وغليان الكرة الأرضية.

ولفت إلى امتداد عمق ثاثير موجات تسونامي المدمرة بجنوب شرق آسيا إلى نحو 700 كيلو متر على سطح الكرة الأرضية من مركزها الرئيس تحت قاع سطح البحر حيث ابتلعت مدنا بأكملها، قائلا: «مثال تكرار تسونامي ليس ببعيد».

وذكر أن مدن مطوبس ورشيد؛ تشهدا رياح وأعاصير غير عادية وكذلك جزء كبير من شواطئ مدينة الإسكندرية؛ نتيجة الرياح العاتية، مشيرا إلى إنفاق الدولة نحو 750 مليون دولار لإنشاء حواجز الكتل الخرسانية بفعل تآكل الشواطئ.