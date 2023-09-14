مكتب الشارقة الرقمية يدشّن علاقات تعاون مع اللجنة الرئاسية للتحول الرقمي بكوريا الجنوبية

توطيداً لعلاقات التعاون وتبادل المعرفة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية؛ بهدف تسريع التحول الرقمي وتعزيز العمليات الحكومية من خلال تبنّي التقنيات المتقدمة، وقّع مكتب الشارقة الرقمية مذكرة تفاهم بحضور الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، مع اللجنة الرئاسية للتحول الرقمي في كوريا الجنوبية، ما يمثّل خطوة نوعية في مجال التحول الرقمي.

ويعَدُّ توقيع مذكرة التفاهم تتويجاً لجهود التعاون المشترك بين الطرفين، وقد تمّ في 14 سبتمبر الجاري خلال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2023 الذي استضافه مركز إكسبو الشارقة.

ووقّع مذكرة التفاهم رسمياً الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير مكتب الشارقة الرقمية، وكوه جيان، رئيس اللجنة الرئاسية للتحول الرقمي في كوريا الجنوبية.

ويبشر التعاون بين مكتب الشارقة الرقمية واللجنة الرئاسية للتحول الرقمي في كوريا الجنوبية بعهد جديد من التحول الرقمي، مجسّداً التزام الطرفين باستثمار التقنيات المتقدّمة لتحسين الخدمات الحكومية وتعزيز جودة حياة المواطنين.

وتلتزم اللجنة الرئاسية للتحول الرقمي في كوريا الجنوبية التي تُعتبر رائدة في مجال الابتكار الرقمي بإحداث ثورة في العمليات الحكومية، وتحويلها إلى إطار علمي يتّسم بالشفافية ويتمحور حول الإنسان.

وهي تسعى إلى دفع عجلة نمو القطاع الخاص عبر توظيف إمكانات التقنيات الرقمية سريعة التطور، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

وضمّ الوفد الكوري المتميز أيضًا شخصيات بارزة شملت، إن هيوك تشا، الرئيس التنفيذي السابق ومستشار الأعمال لشركة CJ OliveNetworks ورئيس اللجنة الفرعية لابتكار الخدمات في اللجنة الرئاسية المعنية بلجنة المنصات الرقمي؛ وهيوسون لي مدير اللجنة الرئاسية لحكومة المنصة الرقمية؛ وميونغ كي نام، المدير الرئيسي للجنة الرئاسية المعنية بالمنصة الرقمية الحكومية؛ وسوكجو كيم، المدير الرئيسي في الوكالة الوطنية لمجتمع المعلومات (NIA).