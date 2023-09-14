وزير المالية الفلسطيني: استقطاعات إسرائيل من الأموال الفلسطينية اقتربت من مليار دولار

صرح وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، اليوم الخميس، بأن استقطاعات إسرائيل من أموال الضرائب الفلسطينية بلغت 800 مليون منذ عام 2019.

ودعا بشارة، في بيان لدى لقائه في مدينة رام الله وزيرة الخارجية النرويجية أنكين هويتفيلدت، إلى آليات دولية للضغط على حكومة الإسرائيلية للإفراج عن الأموال الفلسطينية "المحتجزة".

وحسب البيان، بحث بشارة مع وزيرة الخارجية النرويجية تحضيرات اجتماع المانحين "AHLC" المزمع عقده الأسبوع المقبل في نيويورك، بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر البيان، أن بشارة ناقش سبل تعزيز الأوضاع المالية والاقتصادية للسلطة الفلسطينية مع استمرار الاستقطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، وانحسار الدعم الخارجي.

وأكد بشارة، ضرورة حشد الدعم المالي لتمكين السلطة الفلسطينية من الإيفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها وتطوير أعمالها بشكل مستدام.

وتواجه الحكومة الفلسطينية سلسلة أزمات بما في ذلك احتجاجات نقابية في ظل شكوتها من عجز مالي مع انحسار الدعم الخارجي لنحو 200 مليون دولار، بعد أن كان قبل سنوات يصل إلى ملياري دولار.

وتنتهج إسرائيل منذ سنوات سياسة الاقتطاع من الأموال الفلسطينية كبدل عن الكهرباء والمياه التي تزود بها الفلسطينيين، وعن الرواتب التي تدفعها السلطة في رام الله لذوي الأسرى والقتلى الفلسطينيين.