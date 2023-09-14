تايوان: العشرات من الطائرات والسفن الصينية تحوم حول شواطئنا

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الخميس، أنها رصدت العشرات من الطائرات العسكرية ومجموعة من السفن الصينية تحوم حول شواطئ الجزيرة.

وقالت الوزارة إنها رصدت 68 طائرة و10 سفن صينية خلال 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة أنه حتى الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي من اليوم الخميس (2200 بتوقيت جرينتش أمس الأربعاء) عبرت 40 طائرة من الطائرات التي تم رصدها، من بينها مقاتلات وطائرة درون، خط الوسط بمضيق تايوان، ودخلت المجال الجوي لجنوب غرب وجنوب شرق تايوان.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تكليف طائرة تابعة للدورية الجوية القتالية وسفن بحرية وأنظمة صواريخ أرضية بمواجهة هذه الأنشطة.

ويشار إلى أن تايوان كثيرا ما تعلن عن وقوع مثل هذه الأعمال من جانب القوات الصينية. مع ذلك، فإنه في هذه المرة كان عدد الطائرات أكبر نسبيا مقارنة بمرات سابقة.

وكانت تايوان قد أعلنت أمس الأربعاء رصد 27 طائرة و 13 سفينة صينية خلال الـ24 ساعة السابقة. وخلال يوم الثلاثاء، بلغ العدد 22 طائرة و20 سفينة.

ويذكر أن تايوان تحظى بحكومة مستقلة منذ 1949، ولكن الصين تعتبرها جزءا من أراضيها.