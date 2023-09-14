سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أثار البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لبيراميدز، الجدل حول غياب لاعبي الأهلي عن منتخب مصر في ودية تونس.

وقال باتشيكو عبر أون تايم سبورتس:"أتمنى المساواة في الدوري المصري، فهناك فريق واحد فقط لم تحضر لاعبيه لمنتخب مصر أمام تونس".

وخسر منتخب مصر بينتيجة 3-1 أمام تونس في مباراة ودية شهدت غياب لاعبي الأهلي لارتباطهم بخوض مواجهة اتحاد الجزائر يوم الجمعة بالسوبر الإفريقي.

وأضاف مدرب بيراميدز "أعمل منذ سنوات في مصر وأخوض تجربتي الثالثة، لكن لأول مرة أطلب ضم لاعبين من اختياري ويتم التعاقد معهم".

وواصل: "فلسفتنا واضحة بتقديم كرة قدم جميلة والألقاب. نملك فريقا قويا، ولا يوجد بديل عن المنافسة على جميع البطولات".

وأكمل:"سعيد بالتدعيمات التي وصلت وبالطبع كل مدير فني يبحث عن أفضل اللاعبين. كنت أتمنى ضم صلاح ودي بروين وهالاند ولكن ذلك غير ممكن ولكني ممتن بالفريق الذي نملكه".

وأتم "قرعة الدوري جيدة وجاءت كما أحب. أفضل البداية أمام الفرق الكبرى للحكم بشكل جيد على مستوى فريقي لذلك مباراة الزمالك مهمة للغاية".