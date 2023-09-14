العاهل السعودي وولي العهد يتلقيان رسالتين من الرئيس الإيراني

تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، رسالتين من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تتعلقان بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس، تسلم الرسالتين نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله نائب وزير الخارجية وليد بن عبد الكريم الخريجي، خلال استقباله في الرياض، السفير الإيراني لدى المملكة علي رضا عنايتي.

ورحب المسئول السعودي، خلال الاستقبال بالسفير الإيراني، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديدة.

وطبقا للوكالة، جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.