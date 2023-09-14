يحل عمرو أنور، لاعب النادي الأهلي السابق، ضيفًا على برنامج "الكلاسيكو"، مساء اليوم، الخميس، في الثانية عشر منتصف الليل على قناة dmc.

وتناقش الحلقة، استعدادات النادي الأهلي لمباراة السوبر الأفريقي، أمام اتحاد العاصمة الجزائري، والمقرر إقامتها، غدا الجمعة، بخلاف الحديث عن مباريات منتخب مصر التي خاضها مؤخرا ضد أثيوبيا وتونس، واستعدادات الأندية لانطلاق الموسم الجديد.

يذكر أن برنامج "الكلاسيكو"، هو برنامج رياضي أسبوعي، يُذاع يومي الخميس والجمعة في الساعة الثانية عشر منتصف الليل، وتقدمه الإعلامية سهام صالح.