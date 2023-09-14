قالت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، إن ما تم تداوله عن وجود عدد من الأراضي داخل حد الحرم بمكة المكرمة بتصاريح جاهزة لبناء مساجد عليها، معلومات غير صحيحة جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن الوزارة هي الجهة الرسمية المخولة لبناء المساجد ومنح التصاريح الخاصة بها في المملكة العربية السعودية.

وحذرت الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد، من تداول مثل هذه المعلومات غير الموثوقة من أشخاص ليس لهم صفة رسمية ومن جهات غير موثوقة، مستغلين في ذلك تعاطف الناس وحبهم لفعل الخير وبناء المساجد تحت غطاء جمع التبرعات، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتهيب الوزارة بالجميع ضرورة تحري الدقة والحرص على عدم الانسياق خلف هذه الدعايات والشائعات، وتدعو المواطنين والمقيمين للتعاون في إبلاغها وكذلك إبلاغ الجهات المختصة عن كل ما من شأنه المساس بالصالح العام، مبينة أنها قد شرعت في إجراءاتها القانونية بالرفع للجهات المعنية لمحاسبة من يقف خلف هذه التصرفات غير النظامية لإحالتهم للتحقيق لنيل العقوبات الرادعة لمثل هذه التجاوزات.