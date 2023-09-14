علق رامي ربيعة، مدافع النادي الأهلي، على رحيل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي، مؤكدًا أنه يمتلك شخصية جيدة للغاية ولم تكن هنالك مشكلات بينه وبين اللاعبين.

وقال ربيعة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «MBC MASR»: «سيد عبد الحفيظ صاحب شخصية جيدة ولم تكن هناك أي مشاكل بينه وبين اللاعبين.. وحزن بعض اللاعبين بسبب الخصومات أمر طبيعي».

وأضاف: «عبد الحفيظ خصم 20 ألف جنيه من مستحقاتي من قبل لدخولي في مشادة مع أحد زملائي في التدريبات».

في سياق آخر، يرى رامي ربيعة أن انتقال إمام عاشور للأهلي يعد مجازفة، ولكنه شدد على أن عدد من اللاعبين نجح في هذا الأمر مثل مؤمن زكريا.

وقال ربيعة: «انضمام إمام عاشور للأهلي مجازفة من اللاعب ولكنه سيجد أجواء مميزة في الأهلي للنجاح».

وأتم: «الأهلي مليء بالنجوم الكبار، لكن الفريق لا يعرف نظرية الاعتماد على النجم الواحد وليس لدينا لاعب أساسي وآخر بديل».