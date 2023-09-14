هونج كونج تسمح باستئناف الدراسة في بعض المدارس بعد انحسار الأمطار الغزيرة

ألغت هونج كونج التحذيرات بشأن هبوب عواصف قوية وأعلنت أنها ستسمح لبعض المدارس باستئناف الدراسة كالمعتاد بعد منتصف النهار، بعد تعافي الجزيرة من موجة جديدة من الأمطار الغزيرة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس، بأن مرصد الاحوال الجوية المحلي أصدر تحذيره باللون الأحمر – ثاني أعلى درجة إنذار من العواصف المطيرة، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، بعد أن تعرضت المدينة لهطول أمطار ليلا.

وتم خفض هذا المستوى من التحذير إلى اللون الأصفر، ثم تم إلغاؤه بحلول فترة الظهيرة. ومن المقرر الآن أن تستمر الأنشطة التعليمية التي تتم بعد منتصف النهار، بينما سيظل تعليق التعليم لفترة يوم كامل قائما، بحسب ما ورد في بيان حكومي.

وشهدت بعض الأجزاء في هونج كونج، ومن بينها الأجزاء ذات الكثافة السكانية العالية في شرق الجزيرة وكولون، أكثر من 150 ملليمترا من الأمطار منذ منتصف الليل، بحسب المرصد.