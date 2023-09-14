عمدتا برلين وكييف يعتمدان اتفاقية التوأمة بين المدينتين

من المقرر أن يعتمد عمدتا برلين وكييف اتفاقية التوأمة بين المدينتين اليوم الخميس.

ويتوجه عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، إلى برلين للقاء نظيره الألماني لإضفاء الطابع الرسمي على الشراكة.

وسوف يستقبل عمدة برلين، كاي فيجنر، كليتشكو عند بوابة براندنبورج عصر اليوم الخميس، قبل أن يتوجها إلى قاعة المدينة الحمراء.

وكان الحزبان الحاكمان في برلين المسيحي الديمقراطي، الذي ينتمي إلى يسار الوسط، والاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إلى يمين الوسط، قد وافقا بالفعل على التوأمة مع كييف خلال مفاوضاتهما حول الائتلاف في وقت سابق من العام الجاري.

وتعتبر برلين هذه الخطوة بمثابة علامة على التضامن مع أوكرانيا التي تدافع عن نفسها في حربها مع روسيا منذ فبراير 2022.

ووفقا لمستشارية مجلس الشيوخ، فأن برلين لديها علاقة توأمة مع 17 مدينة أخرى.

وجرى تعليق شراكة المدينة مع موسكو التي وقعت في 1991، بسبب الحرب في أوكرانيا.