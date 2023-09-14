القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يستقبل السفير الكازخستاني بالقاهرة لبحث أوجه التعاون

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، السفير خيرات لاما شريف سفير دولة كازاخستان بالقاهرة، والوفد المرافق؛ لبحث سبل التعاون المشترك على المستوى الأكاديمي والبحثي بين الجامعة، والجامعات الكازاخستانية.

جاء ذلك بحضور السكرتير الأول للسفارة طلعت إلياس، ومساعد السفير أنس عادلبيكوف

وقال القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أن اللقاء تناول تعزيز الاتفاقيات الخاصة بتطوير التعاون الثنائي بين جامعة بنها والجامعات الكازاخستانية.

وأشار إلى أن جامعة بنها تربطها علاقات تعاون مع جامعة الفارابي الوطنية بكازاخستان منذ عدة سنوات، كما تم مناقشة الفاعليات الثقافية التي تقوم بها السفارة بمناسبة مرور 800 عام على ميلاد السلطان الظاهر بيبرس.

من جانبه أشاد السفير خيرات لاما شريف بالعلاقات بين دولة مصر ودولة كازاخستان في المجالات الثقافية والسياسية والاقتصادية.