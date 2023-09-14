استعرضت الخارجية الفرنسية، بمناسبة زيارة وزيرة الخارجية كاترين كولونا، الحالية‬⁩ الى مصر العلاقات الثنائية التي وصفتها بـ"الثرية والمكثفة" من خلال بعض الأرقام الرئيسية.

وفي إنفوجراف أعدته الخارجية الفرنسية باريس ونشرته سفارة باريس بالقاهرة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، ذكرت أن فرنسا صدرت 1.2 مليون طن من القمح الفرنسي إلى مصر منذ بداية الحرب فى أوكرانيا، كما تنفذ فرنسا بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي منحة بقيمة 60 مليون يورو التي ستسمح بزيادة مخزون القمح المصري بنسبة %10.

وأضافت أن فرنسا تعد الجهة المانحة الثنائية الأولى للتنمية في مصر، بالإضافة إلى أنها تدعم ريادة الأعمال النسائية في مصر من خلال 7500 مشروع تمول 27 ألفا و400 فرصة عمل في 26 محافظة.

ووفقا لما نشرته الخارجية الفرنسية، تشارك باريس، بالشراكة مع جهات مانحة أخرى، بقيمة 250 مليون يورو لتجديد خط مترو الإسكندرية بمصر.

وفيما يخص اللغة الفرنسية بمصر، فإن 50 ألف طالب يدرسون الفرنسية وألفي طالب مسجلين في الأقسام والجامعات الفرنسية، بالإضافة إلى أن 75 طالبا حصلوا على منح دراسية في فرنسا عام 2023.