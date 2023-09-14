الصين: شينجيانج تسجل أكثر من 10 آلاف رحلة لقطارات الشحن بين الصين وأوروبا هذا العام

قالت شركة مجموعة "أورومتشي" المحدودة التابعة للشركة الوطنية الصينية للسكك الحديدية، إن إجمالي قطارات الشحن بين الصين وأوروبا، التي تم تسييرها عبر منطقة شينجيانج الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين، بلغ 10 آلاف و17 قطارا في العام الجاري، حتى يوم الأحد الماضي.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم الخميس، بأن الرقم يأتي بزيادة نسبتها 10.1% على أساس سنوي.

وسجل ميناء هورجوس، وهو ميناء رئيسي للسكة الحديدية في منطقة شينجيانج، أكثر من 600 رحلة لهذه القطارات لخمسة أشهر متتالية من العام الجاري.

وأطلق ميناء هورجوس في 19 من مارس 2016، خدمات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا لأول مرة.

ومنذ ذلك الحين، سجل عدد قطارات الشحن التي تعامل معها الميناء سنويا أرقاما قياسية جديدة، لترتفع من 386 قطارا في 2016 إلى أكثر من 7000 قطار في عام 2022.

وحتى الآن، وضع الميناء إجمالي 77 خط سكة حديد قيد الخدمة، فضلا عن توسيع منطقة الارتباط لتشمل 45 مدينة في 18 دولة ومنطقة.