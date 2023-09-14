البرلمان السويسري يرفض حظر استيراد كبد الأوز أو البط الفواجرا

رفض مجلس النواب السويسري اليوم الخميس، اقتراحا بحظر استيراد كبد الأوز أو البط "الفواجرا"، وهو طعام فرنسي شهي يتم إعداده عن طريق إطعام "الأوز أو البط" قسرا لتسمين أكبادهم.

ومع ذلك، فرض البرلمان السويسري قيدا يقضي بوجوب تصنيف الكبد المسمن عن طريق التغذية القسرية "التزقيم"، على هذا النحو.

ويتم حظر إنتاج الفواجرا في العديد من البلدان، ومنها سويسرا، على أساس أن هذه الطريقة قاسية. كما أن استيراد هذا الطعام ممنوع في بعض هذه البلدان، لكن الطعام يحظى بشعبية في غرب سويسرا حيث يتحدثون الفرنسية.

وقال النائب في البرلمان السويسري فيليب نانتيرمود، لإذاعة "إس آر إف" السويسرية، إن الحظر من شأنه أن يعمق الخلافات بين سويسرا الناطقة بالفرنسية والناطقة بالألمانية.

وكان النائب السويسري مارتن هاب قد دعا إلى حظر الاستيراد لأسباب أخلاقية.

ويقوم نشطاء حقوق الحيوان حاليا بجمع التوقيعات لإطلاق مبادرة تهدف إلى إجراء استفتاء حول هذه القضية. وإذا تمكنوا من جمع 100 ألف توقيع لدعم الحظر، فسيتعين إجراء الاستفتاء.

وتم تنظيم الحملة من قبل رابطة منظمات حقوق الحيوان السويسرية "اليانس انيمال سويس"، والتي أعلنت أن سويسرا تستورد 200 ألف كيلوجرام من الفواجرا سنويا.