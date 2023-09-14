البرلمان الأوروبي يؤكد منع تونس دخول 5 نواب لأراضيها

أكد البرلمان الأوروبي اليوم الخميس منع تونس دخول خمسة نواب أراضيها، وذلك في ظل الجدل المستمر بشأن اتفاق مساعدات متعلق بالهجرة تم توقيعه هذا الصيف.

وكانت بروكسل قد عرضت في يوليو الماضي على تونس مساعدات بقيمة مليار يورو (07ر1 مليار دولار) ضمن اتفاق مثير للجدل، يهدف جزئيا لمواجهة الهجرة غير المنظمة للاتحاد الأوروبي.

ويمثل الاتفاق، الذي يعد مشروطا بأمور لم تنفذها تونس بعد، حافزا للحد من عدد المهاجرين الذين يحاولون الوصول للاتحاد الأوروبي بحرا.

وقال ديتمار كوستر السياسي الألماني والعضو في الوفد الذي كان من المقرر أن يزور تونس إن النواب كانوا يعتزمون لقاء ممثلي المجتمع المدني في تونس ابتداء من اليوم الخميس حتى بعد غد السبت، بعد رفض طلبات لعقد لقاءات مع الحكومة.

وجاء في بيان صحفي أن الهدف من الزيارة هو جمع المعلومات بعد مخاوف بشأن" التراجع السياسي في تونس بشأن المعايير الديمقراطية وحقوق الانسان".

وقال كوستر، الذي ربط رفض تونس بانتقادات سابقة من أعضاء الوفد للقيادة التونسية" هذه فضيحة غير مسبوقة".

وأدان النواب الخمسة الفرنسيون والألمان، الذين ينتمون لخلفيات سياسية مختلفة، القرار في بيان مشترك، حيث قالوا إنهم على "استعداد لاجراء حوار ومصرين على ذلك" مع تونس.