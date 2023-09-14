 نائب رئيس مجلس النواب العراقي يستقبل عمدة لامبث البريطانية - بوابة الشروق
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نائب رئيس مجلس النواب العراقي يستقبل عمدة لامبث البريطانية


نشر في: الخميس 14 سبتمبر 2023 - 5:45 م | آخر تحديث: الخميس 14 سبتمبر 2023 - 5:45 م

استقبل محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، بمكتبه اليوم الخميس، عمدة مقاطعة لامبث في مدينة لندن البريطانية سرباز البرزنجي، والوفد المرافق له، بحضور عدد من النواب.

وأكد النائب الأول، أهمية تنشيط العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة على مختلف الأصعدة، ولا سيما المستويين السياسي والاقتصادي، فضلاً عن ضرورة تبادل الخبرات في المجالات الخدمية والتعليمية والصحية وغيرها.

كما تم الحديث عن الدور المحوري للعراق في تحقيق الاستقرار الإقليمي والعالمي، واستعادته لمكانته من خلال قدرته على لعب دور الوسيط وتخفيف التوترات وجمع الفرقاء على طاولة واحدة.

 


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