الإمارات تضبط 14 طن مخدرات بقيمة 4 مليارات درهم

تمكنت السلطات الإماراتية من ضبط 14 طنا من المواد المخدرة، تبلغ قيمتها السوقية 4 مليارات درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم).

وقالت القيادة العامة لشرطة دبي إن العملية وراءها عصابة متخصصة في الإتجار بأقراص الكبتاجون المخدرة، وتم القبض على ستة من أفرادها في حالة تلبس، وضبط 86 مليوناً و20 ألف قرص كبتاجون، تزن 13 طناً و763 ألفاً و200 كيلوجرام، تبلغ قيمتها السوقية ثلاثة مليارات و870 مليوناً و900 ألف درهم.

وأوضحت أن العصابة حاولت تهريب حبوب الكبتاجون بطريقة مُبتكرة، بداخل 651 باباً مصنوعاً بحرفية من الحديد السميك والخشب، وبداخل 432 لوح أثاث ديكور منزلي مصنوعة من مادتي الجراليك والخشب غالي الثمن، داخل حاويات إحدى سفن الشحن العملاقة القادمة من الخارج.

وأشارت إلى أنه تم الكشف عن المواد المخدرة، واستطاعت الشرطة التعرف على مسار نقل الحاويات التي تحمل الأقراص، وصولاً إلى ضبط المتورطين في محاولة التهريب الإجرامية.

وقال القائد العام لشرطة دبي الفريق عبد الله المري للصحفيين اليوم الخميس، إن عملية الضبط تعتبر واحدة من أهم العمليات التي نفذتها شرطة دبي، وأثمرت عن ضبط هذه الكمية الضخمة من الأقراص المخدرة بعد جهود كبيرة لعناصر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الذين عملوا بكل جد لإحباط مخططات العصابة الإجرامية.