جامعة سوهاج تحصد ذهبية أفضل مقترح لفكرة التغييرات المناخية

فازت جامعة سوهاج، بالمركز الأول "الميدالية الذهبية" لأفضل مقترح هاكثون التغييرات المناخية ضمن منافسات الأنشطة العلمية، وذلك في ختام فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية الثالث عشر تحت شعار «الجمهورية الجديدة.. حلم وطن »، والذي نظمته جامعة حلوان بمشاركة ٤٨ جامعة مصرية. صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة.

أوضح الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه شارك في تنفيذ المقترح كلاً من الطالب أحمد شحاتة عبد الغنى والطالبة إسراء عبدالجابر علي بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة، موضحاً ان مسابقة هاكثون التغييرات المناخية التي نظمها أسبوع شباب الجامعات المصرية شاركت بها ٢١ جامعة حكومية وخاصة.

شارك في النشاط العلمي والتكنولوجي بأسبوع شباب الجامعات المصريه ٦ طلاب من الكليات المختلفة بالجامعة تنافسوا في العديد من المسابقات العلمية وذلك تحت إشراف هانى بديوى مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.