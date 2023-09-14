الفنان محمد عبد الحافظ: والدي كان شيخ عرب ويتعامل مع الجميع بأصول

قال الفنان محمد عبدالحافظ: "والدي الراحل المخرج إسماعيل عبد الحافظ كان شيخ عرب، ويتعامل بأصول مع الناس، وكان بسيطا جدًا، وأي مشكلة مع الفنانين يحلها لأنه أب لهم، لذلك كان الفنانين يعشقونه، وكان هذا حافزًا كبيرًا لأن يخرجوا أفضل ما لديهم من قدرات".

وأضاف عبد الحافظ خلال إحياء ذكرى والده في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC" مع إيمان عز الدين وهبة الاباصيري: "المخرج إسماعيل عبد الحافظ مكنش عنده نجوم، ودي كانت عبقريته وكانت عبقريته أنه لا يعتمد على نجم".

وتابع: "ولما كان النجم يعتذر مايتكلمش مرة تاني، لأنه هيطلع غيره تاني يوم، كان يعلم الفنانين أن النجومية مواعيد واحترام، وأن تحافظ وتأتي في معادك، وحافظ للمشهد، بالإضافة أنه كان يتعامل معي مثل أي فنان اخر داخل التصوير".

وكشف عبد الحافظ عن تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة والده: "كتب الكثير من الوصايا في أيامه الأخيرة منها الدفن بجوار والديه ووصيته برعايتي لوالدتي وأشقائي".

وتابع: "مازالت أحتفظ بهذه الأوراق حتى الآن على الرغم من مرور 11 سنة على رحليه فكل ما يخص إسماعيل عبد الحافظ ما زالت احتفظ به".

واختتم: "وحشني الكلام معاه وكوباية الشاي، الـ11 سنة على رحيله يعني 11 دقيقة وحشني كل حاجة فيه".