التعليم تعلن الأوراق المطلوبة للقبول بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا وعين شمس

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أعلنت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة من الطلاب المقبولين في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، ومدارس المتفوقين بعين شمس، وذلك بعد اعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم لنتيجة القبول.

وأوضحت الوزارة أن الأوراق المطلوبة للتقديم تتمثل في:

- اخطار النتيجة الخاصة بالقبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

- أصل الشهادة الإعدادية معتمدة من الإدارة التعليمية +4 صور منها.

- طلب الالتحاق بالمدرسة.

- 1 شهادة ميلاد أصلية و4 صور منها.

- 8 صور حديثة 4×6.

- 10 أظرف بريدية عادية.

- طوابع بريد بقيمة 21 جنيه + 1 طابع تعليمي قلة 10 طوابع نقابة مهن تعليمية + 1 جنيه دمغة عادية.

- إيصالات إبداع تأمين اللاب والمصروفات.

- شهادة وفاة الوالد للأيتام.

- شهادة صحية معتمدة يكشف طبي باطنة وكلب وصدر وجلدية معتمد بخاتم شعار الجمهورية من مستشفى حكومي أو التأمين الصحي و تحليل صورة دم كاملة - تحليل سكر تراكمي - تحليل فصيلة دم.

- في حالة وفاة الوالد التقدم بصورة من الوصاية أو الولاية التعليمية.

- في حالة عدم تواجد الأب لسفره - التقدم بصورة من التوكيل الرسمي.

- صور من بطاقة الرقم القومي لولى الأمر.

- 3 ظرف بلاستيك بكبسولة.

- إيصال سداد الرسوم الدراسية للصف الأول الثانوي بقيمة 5000 جنيه للمدارس الحكومية (عربي - لغات) عن كل عام دراسي وتسدد سنويًا بداية كل عام دراسي.

وفي حالة المدارس الخاصة (عربي - لغات) يقوم ولي الأمر بإحضار اخطار من الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة الحاصل منها على الإعدادية بمبلغ آخر مصروفات تم تسديدها بالصف الثالث الإعدادي بالمدرسة الخاصة وتختم بختم شعار الجمهورية بأدنى 5000 جنيه عن كل عام دراسي.

وفي حالة المدارس الدولية يقوم ولي الأمر بدفع النفقات الفعلية للدراسة والتي تبلغ قيمتها 30 ألف جنيه فقط لاغير.

ويتم الدفع في البريد المصرى - الحساب الخاص بصندوق دعم وتمويل المشروعات المصروفات الدراسية لطلاب مدارس.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أتاحت رابط نتيجة القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" ومدرسة المتفوقين للبنين بعين شمس عبر موقعها الرسمي من خلال

https://exls.emis.gov.eg