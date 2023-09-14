وزارة الصحة بغزة تعلن ارتفاع عدد قتلى انفجار شرق القطاع إلى 5 وإصابة 25

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد القتلى جراء الانفجار الذي وقع في شرق غزة إلى 5 إضافة إلى إصابة 25 آخرين بجراح مختلفة.

وكانت الوزارة ذكرت في وقت سابق أن أربعة فلسطينيين قتلوا جراء الانفجار.

وأبلغت مصادر طبية وكالة أنباء العالم العربي (AWP) بأن الحادث نجم عن انفجار "جسم مشبوه" على الحدود الشرقية لقطاع غزة خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في مخيم ملكة.

ولم تحدد الوزارة سبب الانفجار، لكن أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال إن الانفجار "نتج عن تفجير عبوة ناسفة قام عدد من المشاغبين بتفعيلها وكان بإمكانها أن تصيب أيضا مدنيين".

وأضاف أدرعي على منصة إكس (تويتر سابقا) أن الانفجار "مؤشر أخر على استخدام حماس السخيف لسكان القطاع، حماس تسمح بأعمال الشغب العنيفة على السياج الأمني والمدنيون يدفعون الثمن".

وأشار المتحدث إلى "رصد عدة حوادث لتفعيل عبوات ناسفة وإلقاء قنابل يدوية".

كان عشرات الفلسطينيين تجمعوا في مخيم ملكة المحاذي للحدود مع إسرائيل، شرق غزة، عصر اليوم، حيث أبلغ شهود عيان وكالة أنباء العالم العربي باندلاع مواجهات بين شبان وقوات الجيش الإسرائيلي.

وأشعل فلسطينيون النار في إطارات مطاطية، فيما ألقت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين.