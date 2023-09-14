الديوان الملكي بالنرويج: الأميرة ميته ماريت مريضة ولن ترافق زوجها في زيارة للسويد

أعلن الديوان الملكي في النرويج أن الأميرة ميته ماريت، قرينة ولي عهد النرويج الأمير هاكون، مريضة، ولن تتمكن من مرافقة زوجها في زيارة مقررة في مطلع الأسبوع المقبل، للاحتفال بذكرى مرور خمسين عاما على اعتلاء الملك كارل السادس عشر جوستاف، عرش السويد.

وذكر الديوان الملكي في النرويج، اليوم الخميس، أن ولية العهد (50 عاما) ستتوقف عن المشاركة في الارتباطات الملكية لمدة أسبوعين، بناء على نصيحة الأطباء لها.

كما أنها لن تنضم إلى الأمير هاكون في زيارة مقررة له إلى غرب النرويج في نهاية الشهر الجاري.

جدير بالذكر أن الأميرة ميته ماريت، ألغت مرارا ارتباطاتها الملكية لأسباب صحية. وهي تعاني من التليف الرئوي، وهو مرض رئوي مزمن يسبب صعوبة في التنفس.