ارتفاع رصيد الذهب على أساس سنوي بنسبة 49% في الإمارات

أعلن مصرف الإمارات المركزي أن رصيده من الذهب ارتفع على أساس سنوي بنسبة 49% بنهاية يوليو الماضي.

وقال المصرف، في نشرة إحصائية اليوم الخميس، أوردتها وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن رصيده من المعدن الأصفر وصل إلى 226ر17 مليار درهم في نهاية الشهر قبل الماضي بزيادة تعادل أكثر من 66ر5 مليار درهم، مقارنة بنحو 562ر11 مليار درهم في نفس الشهر عام 2022.

وأوضح أن رصيد المركزي من الذهب زاد خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 4ر7 % مقابل نحو 045ر16 مليار درهم في ديسمبر 2022، بزيادة تعادل 18ر1 مليار درهم.

وارتفع رصيد المركزي من الذهب، على أساس شهري، بنحو 458 مليون درهم أو ما نسبته 73ر2 % مقارنة بنحو 768ر16 مليار درهم في يونيو الماضي.

وأشارت الوكالة إلى أن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مرتفعاً إلى 862ر12 مليار درهم في نهاية 2020 مقارنة بـ 044ر4 مليار درهم في نهاية 2019، و 134ر1 مليار درهم في نهاية 2018.