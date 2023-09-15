مدير المركز الليبي لأبحاث المناخ: 30% من درنة استوت بالأرض ونُقلت للشواطئ

قال مدير عام المركز الليبي لأبحاث تغير المناخ الدكتور الهادي المبروك، إنّ ما حدث في درنة كارثة قوية لها آثار كبيرة على الضحايا والبنية التحتية، حيث جرى تدمير 30% تقريبا من درنة، إذ استوت بالأرض ونقلت إلى شواطئ البحر بعدما جرى تدمير السدود.

وأضاف المبروك، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، على قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء الخميس: "نحتاج إلى فترة لتقييم العاصفة والإعمار وإنشاء المدينة مجددا، والمشكلة الأساسية أننا لسنا لدينا في ليبيا والدول العربية خطط وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية".

وأوضح أن الدول النامية هي الأكثر تضررا من هذا التغير، مؤكدًا أن ليبيا كدولة أفريقية وعربية تأثرت من الانبعاثات الكربونية التي تسببت فيها الدول الصناعية، وأنّ كميات الأمطار التي سقطت من السبت إلى الاثنين الماضي غير طبيعية.

وواصل: "السدود لم تتحمل الكميات الضخمة خلال ساعات مما تسبب في انهيار السد الأول، ثم انهيار السد الثاني"، مشيرًا إلى أن هذه الكارثة كأي كارثة طبيعية قد تسبب مشكلات بيئية في الفترة المقبلة، مثل انتشار بعض الأمراض وتضرر مياه الشرب والطعام.