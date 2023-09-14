عقد عدد من النواب عن المناطق المتضررة في ليبيا (الدائرة الأولى والثانية)، اجتماعا مصغرا لمناقشة الخسائر الفادحة التي تعرضت لها مناطق الجبل الأخضر جراء فاجعة إعصار دانيال، الذي تسبب في إلحاق دمار واسع في البنية التحتية للمنطقة.

وأصدر النواب عن المناطق المتضررة في ختام اجتماعهم بيانا، نقلته وكالة الأنباء الليبية "وال"، تضمن اتفاقهم على مقترح بإنشاء جهاز لإعادة وتأهيل وإعمار المناطق المتضررة بفعل (إعصار درنة) على أن يتم عرضه على مجلس النواب في جلسته القادمة.

وكان مجلس النواب قد عقد جلسة طارئة اليوم الخميس برئاسة المستشار عقيلة صالح؛ لمناقشة الكارثة التي تعرضت لها المدن والمناطق المنكوبة بالجبل الأخضر والتي دعا فيها "صالح" الحكومة الليبية لسرعة تقديم المساعدات العاجلة لكل المتضررين بالمناطق المنكوبة وبذل كل الجهود الممكنة لإعادة الأوضاع في المنطقة إلى طبيعتها في مدة لا تتجاوز 6 أشهر.