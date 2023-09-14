محكمة ألمانية ترفض طلبا من نشطاء البيئة بمنع إقامة محطة غاز طبيعي في جزيرة روجن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رفضت محكمة ألمانية اليوم الخميس، طلبا من جانب مدافعين عن البيئة بمنع إقامة محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال في جزيرة روجن ببحر البلطيق.

وسعت الدعوى التي حركتها جماعة دويتشه أومفيلتهيلفه (دي يو اتش) لمنع ترخيص على مراحل لخط أنابيب يربط ميناء موكران في شمال شرق الجزيرة، بميناء لوبمين على البر الرئيسي على بعد نحو خمسين كيلومترا إلى الجنوب.

وحركت الجماعة الدعوى في أغسطس عقب إصدار ترخيص للجزء الأول من خط الأنابيب تحت البحر الذي سوف يربط في النهاية مركزا لتوزيع الغاز في لوبمين.

وقال زاشا مولر كراينر رئيس الحركة في وقت سابق، إنه يجب عدم ترخيص مشروع بنية تحتية عملاق كهذا على مراحل بدون تقييم شامل للاحتياجات والآثار البيئية.

وقضت المحكمة الإدارية الاتحادية في لايبتسج، بأن الدعوى لا تستند إلى أساس عقب تحقيق سريع.

وأخذت المحكمة في الحسبان الحاجة إلى الغاز في الشتاء المقبل، مستشهدة بتقييم أجرته وكالة الشبكة الاتحادية الألمانية التي تنظم النقل والاتصالات الرئيسية. وترى الحكومة الاتحادية أن محطة موكران ضرورية وتهدف إلى تشغيلها قبل الشتاء.