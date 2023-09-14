يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلا بقيادة المايسترو محمد شرارة، تحت عنوان الأسلوب الكلاسيكي، وبمشاركة العازفان عبد الحميد الشويخ (فيولينة)، وسيندي محمد (ڤيولا)، وذلك في الثامنة والنصف مساء السبت 16 سبتمبر على المسرح الكبير.

ويتضمن البرنامج، عددًا من الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها افتتاحية ويليام تل لـ روسيني، وسيمفونيا كونشيرتانت للفيولينه، والفيولا والأوركسترا لـ موتسارت، والسيمفونية الأولى لـ شومان التي يطلق عليها الربيع.

الجدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين في العالم وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة في الإعلان عن أنفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح في ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفني.

كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا إلى جانب جولات فنية متعددة في مختلف أرجاء العالم.