وزيرة التضامن: مصر جندت كل قواتها البحرية والجوية وفرق الدعم لمساعدة ليبيا

تقدمت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بخالص العزاء لأهالي الضحايا المصريين والليبيين جراء العاصفة دانيال، مؤكدة أن مشهد وصول 87 جثمانا كان حزينا جدا بالإضافة إلى وصول 6 جثامين محافظة كفر الشيخ عبر منفذ السلوم.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الأربعاء، أن الرئيس السيسي وجه في الساعات الأولى للأزمة الليبية، جميع أجهزة الدولة بتقديم أشكال الدعم والمساندة كافة، كعادة مصر دائما مع الأشقاء العرب.

وذكرت أن مصر جندت كل قواتها البحرية والجوية وفرق الدعم والمعونات الإنسانية، فضلا عن الأجهزة الهندسية لمساعدة الجانب الليبي.

ولفتت إلى أن الوزارة قررت صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى بغض النظر عن عدد المتوفيين في الأسرة الواحدة، في ظل وجود أكثر من متوفى في أسرة واحدة، مشددة على أن دور الوزارة لا يتوقف على صرف الإعانة فقط، ولكن هناك تكفلا للأسر بالكامل وتحمل للمصروفات الدراسية المدرسية والجامعية.

هذا بالإضافة إلى المصروفات الشهرية للأسرة من غذاء ونفقات طبية لمدة عام بالكامل؛ بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ووزارة الصحة، حتى تستطيع الأسرة الوقوف على قدمها مرة أخرى.

وذكرت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، أنه تم إرسال التعويضات المالية لكل محافظة من الساعات الأولى لوصول الجثامين، وهناك حراسة حالة لكل أسرة دون انتظار خروج شهادات الوفاة، وتم التعامل على الفور.

