الغرف التجارية: محاولة تعويض المنتجين خسائرهم السابقة السبب في ارتفاع أسعار البيض

أرجع عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، السبب في ارتفاع سعر كرتونة البيض إلى 135 جنيهًا، على الرغم من انخفاض أسعار الأعلاف خلال الفترة الماضية.

وأوضح خلال لقاء خاص له ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الأربعاء، أن ارتفاع أسعار البيض، جاء نتيجة محاولة بعض المنتجين في محاولة خسائرهم خلال الفترة الماضية، منوهًا بأن هناك عددًا كبيرًا من المنتجين خرج من المنظومة الإنتاجية بسبب الخسائر السابقة، وبالتالي أدى إلى قلة المعروض وارتفاع السعر.

ولفت إلى أن إنتاج مصر من البيض وصل إلى 14 مليار بيضة في ذروة إنتاج العام الماضي، مشيرًا إلى أن الإنتاج انخفض إلى 9 مليارات بيضة بعد وقف الاستيراد وأزمات الأعلاف وخروج ما يقرب من 40% من المنتجين من المنظومة.

وذكر أن كرتونة البيض الواحدة تتكلف ما يقرب من 5 كيلو جرامات من العلف، منوها بأن سعر الكيلو الواحد من العلف يصل إلى 16,5 جنيها، وبالتالي فمن المفترض أن يتراوح سعر كرتونة البيض ما بين 95 جنيها إلى 100 جنيه، وليس 123 جنيها في المزرعة كما هو موجود.

وذكر أن وزارة الزراعة دفعت بسيارتين محملتين بكراتين بيض تم ضخها في المنافذ التابعة لها، ويبلغ سعرها 110 جنيهات، مناشدا بضرورة إيجاد حلول لهذه المسألة وعدم اللجوء أو الاكتفاء بالمسكنات.