الشرطة الإيطالية تجري المزيد من المداهمات بالقرب من نابولي عقب اغتصاب فتاتين

أجرت الشرطة الإيطالية، حملة مداهمات أخرى اليوم الخميس، في كايفانو الواقعة على مشارف نابولي المعروفة بالتواجد القوي للمافيا، وحيث تم اغتصاب فتاتين خلال الصيف.

وجاء في بيان للشرطة أن نحو 400 من عملاء وكالات إنفاذ القانون المختلفة شاركوا في المداهمات التي أجريت صباح اليوم، وقاموا بتفتيش المنازل والمركبات وتحققوا من المشتبه فيهم، بحثا عن أسلحة ومخدرات بالأخص.

وجاءت مداهمات اليوم الخميس، عقب عملية شرطية سابقة مطلع سبتمبر بعدما تعرضت فتاتان تبلغان من العمر 11 و13 عاما للاغتصاب على يد عصابة من الشباب في كايفانو؛ ما أثار غضبا على مستوى البلاد.

وزارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، كايفانو في 31 أغسطس. ووصفت حوادث الاغتصاب بأنها "جريمة غير آدمية".

يشار إلى أن كايفانو التي يقطنها نحو 35 ألف شخص، تعاني من تفشي الجريمة المنظمة، وأطلق الشباب يوم الإثنين، الرصاص من أسلحة رشاشة وبنادق على سيارات متوقفة، ووصفت رئيسة لجنة مكافحة المافيا بالبرلمان الإيطالي، كيارا كولوزيمو، الواقعة بـ"غطرسة المافيا".

ونشرت حكومة ميلوني مؤخرا "مرسوم كايفانو" الذي يسن عقوبات أكثر صرامة على المجرمين الأحداث. ويسمح بوضع الفتيان الذين تبلغ أعمارهم 14 عاما في الحجز خلال التحقيقات، في حال كانت الجرائم المتهمين فيها تؤدي إلى عقوبة بالسجن ست سنوات أو أكثر.