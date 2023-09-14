أظهرت البيانات المبدئية من مكتب الإحصاء الفنلندي، اليوم الخميس، تراجع تضخم أسعار المستهلك في البلاد خلال أغسطس لأقل مستوى خلال عام ونصف العام، ويرجع ذلك في الأساس إلى تعديل مؤشر أسعار الكهرباء.

وقفز مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 5.6% على أساس سنوي في أغسطس، أي أبطأ من 6.5% في يوليو.

وبالإضافة لذلك، كان هذا أدنى معدل تضخم منذ فبراير 2022، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 53ر4 %.

وقال مكتب الإحصاء الفنلندي، إنه تمت السيطرة على ارتفاع أسعار المستهلك من عام سابق بخفض أسعار الكهرباء والوقود والعقارات.

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت أسعار المستهلك لأعلى مستوى جراء الارتفاعات في متوسط معدل الفائدة على قروض الإسكان وائتمان المستهلك.

ومن بين المكونات الرئيسية، نمت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية فقط بنسبة 6.8% سنويا في أغسطس، وإن كانت أبطأ من الارتفاع الذي سجل قبل شهر وهو 8.15%.

وارتفعت أسعار الكهرباء والماء والغاز بنسبة 8.14% على أساس سنوي في أغسطس.

ومن ناحية أخرى، تراجعت تكلفة المواصلات بنسبة 0.81% وسط تراجع تكلفة الوقود.